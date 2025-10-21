Мерца сравнили с Геббельсом

Канцлера Германии Фридриха Мерца сравнили с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом из-за высказываний о миграции как проблеме в «облике немецких городов». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Мерц заявил, что власти ФРГ работают над исправлением ситуации в миграционной сфере. При этом, по его словам, в стране сохраняется проблема миграции в «облике немецких городов». Канцлер отказался пояснить, что имел в виду, посоветовав интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям, чтобы получить «довольно четкий и ясный ответ».

Высказывания Мерца об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало обсуждение не только со стороны политических партий, но и общества. Они сочли его слова «расистскими и дискриминационными».

В частности, известный в Германии исламист Джо Ададе Боатенг поставил Мерца в один ряд с Геббельсом. Активистка по защите окружающей среды и климата Луиза Нойбауэр и вовсе призвала к спонтанной акции протеста перед центральным офисом партии ХДС в Берлине.

«В этой стране нас, дочерей, около 40 миллионов. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы о нашей безопасности заботились, но мы совершенно не хотим, чтобы нас использовали в качестве предлога или оправдания для заявлений, которые, в конечном счете, были просто дискриминационными, расистскими и глубоко оскорбительными», — заявила она.

Известно, что анонсированная Нойбауэр акция под названием «Феминистский митинг: мы — дочери» запланирована на вечер 21 октября, в ней, по предварительным оценкам, примут участие 300 человек. Кроме того движение Fridays for Future анонсировало митинг также на среду. Он пройдет у штаб-квартиры партии ХДС в Киле, на севере Германии.