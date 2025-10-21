Саркози поместили в тюрьму Санте

Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, помещен в тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.

© ТАСС/Zuma

Машина, в которой находится Саркози, въехала на территорию тюрьмы. Экс-президента сопровождают его адвокаты. Как отмечалось ранее, бывшего главу государства поместят в одиночную камеру площадью 11 кв. м. Окно в ней открываться не будет. В камере будет установлен небольшой телевизор, использование мобильного телефона будет запрещено.

Демонстранты, собравшиеся недалеко от дома Саркози перед его отбытием в тюрьму, проводили его аплодисментами. Как сообщил корреспондент ТАСС, в акции приняли участие сотни человек. Присутствующие пели гимн Франции - "Марсельезу" и скандировали лозунги "Справедливость!", "Саркози - наш президент!", "Николя!".

Ожидается, что министр юстиции Франции Жеральд Дарманен посетит тюрьму Санте, чтобы лично удостовериться в должном соблюдении условий содержания Саркози в этом пенитенциарном учреждении.

Полиция перекрыла улицы рядом с тюрьмой и никого не подпускала: ни сторонников, ни журналистов.

Тюрьма Санте (в переводе с французского - "здоровье") - единственное пенитенциарное учреждение, действующее в пределах французской столицы. Построенная в 1867 году по проекту архитектора Эмиля Водремера, она расположена в 14-м округе Парижа. В годы Второй мировой войны здесь содержались участники Сопротивления и коммунисты. Среди заключенных, отбывавших срок наказания в этой тюрьме, - французский офицер Альфред Дрейфус, несправедливо обвиненный в предательстве в пользу Германии и содержавшийся в Санте до отбытия на каторгу во Французскую Гвиану в 1895 году, а также французский писатель, поэт, драматург Жан Жене. В настоящее время пожизненное заключение в Санте отбывает международный террорист Ильич Рамирес Санчес (по прозвищу Карлос Шакал).