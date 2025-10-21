Саркози отправился в тюрьму

Экс-президент Франции Николя Саркози отправился в парижскую тюрьму Санте. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что бывший французский лидер отбудет пятилетний срок в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании.

Ранее стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму. Вместе политики провели более часа.

25 сентября парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.