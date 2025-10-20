«Оправдание терроризма»: Европа развязала руки России

Судья Дариуш Любовский, отказав в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрыву газопровода «Северный поток», оправдал терроризм на европейской территории и развязал руки России. К такому выводу пришел в своей статье для РИА Новости политолог Владимир Корнилов.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В рамках расследования дела в Польше по ордеру Германии был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев. Власти ФРГ утверждают, что украинец является профессиональным водолазом и входил в группу, которая разместила взрывчатку на газопроводах.

Однако окружной судья Дариуш Любовский отказал в экстрадиции в Германию Владимира Журавлева. Одним из обоснований его решения стало отсутствие независимых судов в Германии, поскольку они являются «политизированными и партийными».

«Сам по себе вердикт Варшавского суда был вполне прогнозируемым. Бомбой же стал тот факт, что в этом своем решении суд официально оправдал терроризм на территории Европы. Это действительно открывает совершенно новую страницу в современной истории континента», — отмечает Владимир Корнилов.

Политолог обратил внимание на то, что еще до начала суда защита Журавлева не отрицала его участие в совершении теракта, а исходила из того, что в этом деянии просто нет состава преступления. Варшавский судья Любовский также посчитал, что есть «справедливая война», которая «в конечном итоге приводит к победе добра». В своей речи он сослался на Аристотеля, Цицерона, святых Августина и Фому Аквинского, а также средневекового польского богослова Павла Влодковича.

«Действия против критически важной инфраструктуры агрессора не являются диверсией, а представляют собой военные действия диверсионного характера, которые ни при каких обстоятельствах не могут считаться преступлением», — подытожил судья.

Такое решение редактор шведского журнала Folket i Bild Матц Нильссен Швеции уже назвал «открытым оправданием терроризма на территории Европы». А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто констатировал, что поляки «дали предварительное разрешение на террористические атаки».

Польша не выдаст ФРГ подозреваемого в подрыве "Севпотоков" Журавлева

В свою очередь польский юрист — специалист по международному праву Матеуш Пятковский отметил, что применение иммунитета комбатантов государством, не участвующим в конфликте, может привести к тому, что они не будут нести ответственность за действия на той же польской территории. И такой прецедент может работать не только в отношении гражданина Украины, но и в отношении граждан России.

«Тогда военнослужащие Вооруженных сил России, захваченные польскими спецслужбами, могли бы избежать последствий своих действий (например, террористического характера) благодаря этому иммунитету», — констатировал он.

Таким образом, «судебная бомба, взорвавшаяся в Варшаве», перекраивает всю правовую систему Европы, уверен политолог.