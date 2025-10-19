Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Украина ничего не будет дарить России, Москва не дождется «вознаграждения» за свои действия от Киева.

Украинский лидер отметил, что Киев согласился на безусловное прекращение огня, неоднократно предлагал сценарии и планы завершения конфликта.

«Мы постоянно усиливаем нашу защиту, работаем с нашими партнерами ради укрепления ПВО: программа PURL, инвестиции в украинскую «оборонку», двусторонние и многосторонние форматы», — разъяснил Зеленский.

Политик пояснил, что надеется на то, что партнеры поддержат позицию Киева, предпримут решительные шаги.

Зеленский обсудил с Сырским «дальнобойные санкции» против России

Зеленский также поблагодарил союзников за помощь и поддержку, реализацию различных программ.