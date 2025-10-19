Ограбивших Лувр назвали дилетантами

Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, предположил коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 октября. Пятеро злоумышленников проникли в музей и похитили девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I.

«Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — пояснил Подстаницкий.

Эксперт разъяснил, что украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.

«Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее - полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов», — заметил коллекционер.

Стали известны подробности ограбления Лувра за 7 минут

Подстаницкий констатировал, что покупка краденого является инвестиционным проигрышем. Он добавил, что похищенные драгоценности выступают в качестве средства обмена между преступниками, коллекционеры ими не интересуются.