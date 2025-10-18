Трамп резко оборвал переговоры с Зеленским

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом неожиданно завершилась спустя два с половиной часа.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники, в заключение переговоров Трамп заявил Зеленскому:

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе».

По мнению издания, этой фразой американский президент намекнул украинскому коллеге на свою предстоящую встречу с Владимиром Путиным в Будапеште.

Зеленский упрекнул Трампа за заявление о мире с Россией

Ранее сообщалось, что Зеленский раскрыл странный ответ Трампа на вопрос о "Томагавках.