Зеленский высказался по вопросу территорий

Украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с журналистами высказался о вопросе территорий после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале офис президента Украины.

Он назвал это «самым сложным вопросом». По словам Зеленского, российская сторона предположительно хочет получить территории «еще до того, как будет прекращения огня».

«Мы же говорим о том, что нужно начать с прекращения огня. А потом уже говорить о всем остальным», — отметил он. В то же время украинский лидер подчеркнул, что готов к переговорам.

Ранее Владимир Зеленский допустил компромисс в теме бывших территорий страны, которые перешли под контроль России.