Трудности с поставками Украине крылатых ракет Tomahawk из США могут быть вызваны решением руководства КНР.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу у [президента США Дональда] Трампа мало возможностей для оказания Украине более значительной поддержки, чем до сих пор. Причина этого кроется не в военной мощи и превосходстве России, а в Пекине», — говорится в материале.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Министерство коммерции КНР опубликовало документ, который ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Согласно новым правилам, иностранные компании теперь должны получать разрешение китайского правительства на экспорт продуктов, содержащих даже небольшие количества таких металлов, и должны декларировать их назначение. Эти ограничения наносят серьезный удар по оборонной промышленности США, поскольку редкоземельные элементы необходимы для производства военной техники и широкого спектра высокотехнологичных изделий.

Ранее Трамп, выступая перед журналистами после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, признал трудности с поставками ракет Tomahawk Киеву и подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужно это оружие.