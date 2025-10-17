Распад и «перетряска»: Европе предрекли тяжелое будущее

Основатель Академии астрологии Михаил Левин предсказал «очень серьезные изменения» в Европе в ближайшие семь лет. Об этом он рассказал News.ru.

По прогнозу Левина, в ближайшие годы может распасться НАТО. Кроме того, «перетряска» может ждать ЕС.

«Я думаю, что, скорее всего, распадется НАТО. Будет большая «перетряска» всех органов управления Европейского Союза», - заявил Левин.

Британский таблоид Mirror ранее рассказал, что в ближайшие месяцы могут сбыться «ужасающие пророчества» болгарской предсказательницы Ванги и французского астролога XVI века Нострадамуса.

Газета заявила, что и Ванга, и Нострадамус сделали схожие предсказания на 2025 год, которые - «в зависимости от уровня вашего скептицизма» - могут стать реальностью «прямо на глазах». Ванга якобы предсказывала, что в 2025 году в Европе разразится война, которая ознаменует начало «катастрофы человечества». Говорят, она также предсказала, что Россия «не только выживет, но и будет господствовать в мире».

Члены ЕК опасаются возращения в политику «серого кардинала» из ФРГ

По версии Mirror, намекать на большую войну в Европе могут залетевшие в Польшу беспилотники. Газета отметила, что Нострадамус также предсказывал опустошительные конфликты в 2025 году, особенно для Англии. Он якобы писал о «возвращении великой эпидемии прошлого».