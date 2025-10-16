Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Я считаю, что это была очень хорошая беседа. Мы, возможно, поговорим об этом позже, но разговор прошел очень хорошо», — заявил Трамп.

16 октября состоялась беседа между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Ушаков: телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся по инициативе РФ

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее Ушаков анонсировал телефонный разговор между Лавровым и Рубио.