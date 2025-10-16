Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить палестинское движение ХАМАС, если оно продолжит «убивать людей в Газе» в нарушение мирной сделки. Об этом он написал в Truth Social.

На прошлой неделе Трамп объявил о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Данный этап предполагает освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, а также отвод войск Израиля к согласованной линии.

«Если представители Хамас продолжат убивать людей в Газе, что не входило в сделку, у нас не будет иного выбора, кроме как вмешаться и уничтожить их», — написал Трамп.

В заключение американский глава поблагодарил тех, кого интересует этот вопрос «за внимание к нему».