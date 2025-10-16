Трамп раскрыл место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет личную встречу с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующий пост он опубликовал в Truth Social.

Трамп отметил, что во время телефонного разговора с Путиным были достигнуты договоренности о проведении встречи высокопоставленных советников стран на следующей неделе. По словам президента США, американскую делегацию на ней возглавит госсекретарь Марко Рубио «вместе с другими лицами, которых предстоит назначить».

Трамп подчеркнул, что после этого проведет личную встречу с Путиным.

Трамп сделал заявление о беседе с Путиным

«Мы встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной», — сказал президент США по итогам звонка с российским лидером.

Конкретной даты встречи Трамп не назвал.