Трамп сравнил США с Афганистаном

Президент США Дональд Трамп заявил о высоком уровне преступности в его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, ситуация с преступностью в США хуже, чем в Афганистане. Впрочем, глава Белого дома пообещал «очистить улицы» американских городов от преступников.

«Мы спасем все наши города и очистим их от преступности, как это бывает в других странах. Вы иногда слышите про Афганистан и другие города, в наших городах ситуация с преступностью хуже, чем та, которую они могут себе представить. И мы это остановим», — заявил он.

Ранее Трамп пообещал решить вопрос с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке.