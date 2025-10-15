Урсула фон дер Ляйен может впервые сказать «нет» Трампу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе может впервые сказать «нет» администрации президента США Дональда Трампа, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов. Об этом пишет Euractiv.

США ранее пригрозили санкциями любым странам или должностным лицам, которые поддержат план по сокращению выбросов от морского транспорта с 3% от общемирового объема до нуля.

ЕС незамедлительно подтвердил свое намерение придерживаться соглашения. Источники Euractiv в ЕК заявили, что с главой Еврокомиссии были проведены консультации, и она лично поддержала твердую позицию, что свидетельствует о готовности идти на политический риск, чего не наблюдалось до этого.