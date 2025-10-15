Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает британский портал The Middle East Eye.

Как рассказали на условиях анонимности два собеседника издания, «Уиткофф планирует покинуть администрацию, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе» после «изнурительного графика» работы дипломатом.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф пришел без стенографиста из Госдепартамента на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве 6 августа. Тем самым спецпосланник президента США нарушил стандартный дипломатический протокол и ввел в заблуждение глав европейских стран.