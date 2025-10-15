В ЕС стали чаще критиковать Украину

Политики в странах Европейского союза стали чаще критиковать Украину. Поводами для недовольства выступают нагрузка на экономику, вызванная украинскими беженцами, риск эскалации конфликта и конкуренция на рынке труда. Об этом со ссылкой на проведенное с помощью нейросети исследование пишет газета «Известия».

Издание отметило, что анализ риторики ключевых лидеров правящих партий и в среднем двух-трех оппозиционных сил с разных политических флангов 27 стран Евросоюза был проведен с помощью нейросети Grok. В среднем анализировались четыре-шесть аккаунтов на страну.

«Самый большой рост критики наблюдается в Венгрии, Словакии и Болгарии — в среднем она увеличилась на 35%. В первых двух странах сильна риторика правительств, которые не поддерживают общую линию Евросоюза по Украине и указывают на риски эскалации конфликта. (…) Наименьший рост негатива ожидаемо продемонстрировали страны Балтии — Латвия, Литва, Эстония. Но и там показатель повысился на 26%», — отмечается в статье.

По словам опрошенных изданием экспертов, особую роль в Балтийских странах играет то, что критику в адрес беженцев стигматизируют как «помощь России» или «пропаганду Москвы». А в Венгрии и Словакии на экономику серьезно и весьма негативно влияют антироссийские санкции.

«И их власти активно сопротивляются попыткам Брюсселя вынудить их окончательно разорвать экономические связи с Россией», — пояснил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

При этом в Германии, Польше и Чехии рост недовольства во многом связан с украинскими беженцами и выплачиваемыми им пособиями, отмечается в исследовании.

«Больше всего беженцев насчитывается в Германии — 1,2 млн человек. Число негативных упоминаний выросло с трех постов в 2022 году до 71 за половину 2025-го», — говорится в статье.

В Польше, которая на момент начала боевых действий была ярой сторонницей Украины, рост отрицательных упоминаний украинцев вырос с четырех в 2022 году до 78 за первую половину 2025-го. А в общей риторике негатив усилился примерно на 30%.

«Третьей страной по числу беженцев считается Чехия. В ней находятся 378 тыс. переселенцев. Несмотря на открыто антироссийскую риторику правительства Чехии, в ней также подвергают украинцев критике. Доля негативных заявлений в отношении них в 2025 году — 34%», — пишет издание.

Напомним, что ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил о том, что Варшава, оказав Киеву «колоссальную помощь», не получила за это никакой благодарности от украинской стороны. По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий, наложив вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам, получил полную поддержку в польском обществе.