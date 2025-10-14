Трамп пошутил про «Томагавки»

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп в шутку предложил аргентинскому коллеге Хавьеру Миллею крылатые ракеты «Томагавк». Он заметил, что глава республики мог бы использовать их против оппозиции, пишет ТАСС.

© Global Look Press

По данным агентства, встреча президентов проходит во вторник, 14 октября, в Белом доме. Трамп заметил в ходе беседы, что 17 октября к нему приедет Владимир Зеленский, будет просить оружие, в частности, ракеты «Томагавк».

«Все остальные [лидеры стран] тоже хотят их. У нас много ракет «Томагавк». Вам не нужны «Томагавки»?» — в шутку спросил Миллея глава США.

По его словам, теоретически ракеты этого типа можно было бы применить в Соединенных Штатах против оппозиции.

Трамп уточнил, что сам не поступил бы так, не использовал бы их против политических противников, но «демократы применили бы», если бы получили такую возможность.