Трамп пошутил про «Томагавки»

Президент США Дональд Трамп в шутку предложил аргентинскому коллеге Хавьеру Миллею крылатые ракеты «Томагавк». Он заметил, что глава республики мог бы использовать их против оппозиции, пишет ТАСС.

По данным агентства, встреча президентов проходит во вторник, 14 октября, в Белом доме. Трамп заметил в ходе беседы, что 17 октября к нему приедет Владимир Зеленский, будет просить оружие, в частности, ракеты «Томагавк».

«Все остальные [лидеры стран] тоже хотят их. У нас много ракет «Томагавк». Вам не нужны «Томагавки»?» — в шутку спросил Миллея глава США.

По его словам, теоретически ракеты этого типа можно было бы применить в Соединенных Штатах против оппозиции.

Трамп уточнил, что сам не поступил бы так, не использовал бы их против политических противников, но «демократы применили бы», если бы получили такую возможность.