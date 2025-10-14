Трамп оценил отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие. Об этом он заявил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«Вероятно, у меня все еще хорошие отношения с Путиным. Он просто не хочет завершать эту войну. Я очень разочарован», — сказал он.

Ранее президент США заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС урегулирован, поэтому сейчас настало время разрешить украинский кризис.