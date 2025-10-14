Европа сорвала прямой диалог с Россией

Лидеры Евросоюза сознательно потеряли место за столом переговоров с Россией. Начав разрабатывать механизм выдачи Украине кредита за счет замороженных российских активов, они показали, что отношения с РФ им больше не нужны. Как рассказали эксперты URA.RU, если Европа реализует свой план, то она потеряет вложения наших союзников — Китая и стран Ближнего Востока.

Власти ЕС хотят предоставить Украине кредит за счет российских активов в размере 232 млрд долларов и теперь думают, как это сделать — уже ко второму кварталу 2026 года, сообщают европейские СМИ. Такие действия властей — попытка украсть российскую собственность, ведь других источников финансирования ВСУ у заинтересованных в продолжении украинского кризиса лидеров ЕС больше нет, сказал URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Элиты ЕС хотели сесть за стол переговоров только по одной причине — доказать свое влияние перед США в решении глобальных вопросов», — конкретизировал эксперт.

Посягнув на собственность РФ, лидеры ЕС или европейские участники НАТО не просто в очередной раз показали свое нежелание завершить конфликт, а доказали свою готовность его усилить, выйдя на новый уровень конфронтации, обратил внимание Зудин. Хотя разговоры европейских властей о кредите за счет российских активов — скорее манипуляция, сказал URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Хищники наглеют»: Россию призвали жестко отвечать на провокации Запада и Киева

«Я сомневаюсь, что лидеры стран Евросоюза, которые считаются ядром европейской группы НАТО, смогут пролоббировать этот замысел перед всеми участниками объединения. Потому что так они обесценят все финансовые институты Европы, которые занимаются привлечением капитала и инвестированием в зарубежные страны. Мы знаем, что в ценные бумаги Евросоюза вкладываются страны Ближнего Востока, в числе которых много дружественных России, а также Китай. Если лидеры ЕС решатся на это, то эти государства выведут свои средства из Европы — это будет массовый отток капитала их финансовых институтов всего европейского сообщества», — рассказал эксперт.

Большой бизнес не простит такое решение европейским лидерам. Оно подчеркнет отчаянное положение Европы и усиленные позиции РФ, отметил Михайлов. Скорее всего, элиты ЕС просто продолжат спекулировать на этой теме, чтобы продемонстрировать иллюзию власти — якобы она может осмелиться на такой план, а заодно дать надежду Украине на пополнение арсенала, добавил политолог. «Единственное, на что может решиться Европа — использовать прибыль от замороженных российских активов.

Это также поставит под удар финансовые институты Европы, но до «тела» основной суммы они не доберутся, по крайней мере, мне это верится с трудом», обратил внимание специалист.

Именно поэтому манипуляции на информационном поле — единственное, на что могут решиться лидеры Европы, которые, по сути, уже проиграли России в украинском вопросе и сейчас реализуют все попытки, чтобы это замаскировать, отметил политолог.

«Это стало понятно еще тогда, когда президент США Дональд Трамп отказал разоруженной почти за четыре года Европе в бесплатной передаче военной техники, только если за оплату. То есть сначала США заставили ЕС расчехлить свой арсенал для помощи ВСУ, а затем, когда у него ничего не осталось, посадили на свою военно-промышленную иглу. Думаю, что это часть американского плана «перевалить» на свою территорию весь европейский капитал с ее владельцами, что сейчас и удается. Пока иностранные элиты борются за лидерство, которое может привести к истощению бюджета обеих сторон, Россия продолжает следовать целям спецоперации, продвигаясь на фронте изо дня в день», — обратил внимание эксперт.

Даже если европейским лидерами удастся привести свой план в действие, что приведет к долгосрочному кризису в Европе, это никак не повлияет на Россию, полагает Михайлов.

«А только приведет к увеличению списка украинских погибших — катастрофическим потерям ВСУ. Тем более, что в европейском оборонно-промышленном комплексе уже давно нет никаких новаторских технологий, на которые может надеяться Киев. Тактическое ядерное оружие — один из самых высоких уровней вооружения, который увереннее всего сохраняем мы, а значит ни одна страна мира не решится на ядерный конфликт с Россией», — сказал эксперт.

Разумеется, зеркальный ответ РФ на возможные действия ЕС не заставит себя ждать, добавил URA.RU руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.