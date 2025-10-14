Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам Европы

Президент США Дональд Трамп во время мирного саммита по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе заявил, что среди некоторых европейских лидеров есть те, кто ему «не нравится». Его слова передает газета Daily Mail.

«Я знаю многих из вас так долго. Вы мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько, которые мне совсем не нравятся», — сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома не стал уточнять, о ком конкретно он говорил.

Ранее Трамп во время саммита в Египте перепутал должность премьер-министра Канады Марка Карни и по ошибке назвал его президентом.