Зеленский раскрыл свой план ударов по России
Владимир Зеленский анонсировал новую стратегию — «масштабирование возможностей дальнобойных украинских санкций». Это план, который должен стать ключевой частью переговоров с президентом США Дональдом Трампом в пятницу.
В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что провел заседание ставки, на которую обсуждалось "глубинные удары" и "дальнобойные возможности". Также он отметил, что "домашняя работа уже подготовлена", в свете предстоящего визита в Вашингтон.
По словам Зеленского, на совещании присутствовали как производители украинского дальнобойного оружия, так и те, кто его применяет — Вооруженные Силы, спецслужбы и разведка. Это говорит о том, что речь идет о конкретном плане по расширению ударов вглубь российской территории.
Вся эта военная подготовка напрямую увязана с предстоящей встречей в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что повестка встречи «очень содержательная» и может «приблизить завершение войны», так как именно у США есть возможность «глобального влияния».
Зеленский назвал цели для ударов Tomahawk
Зеленский также подтвердил, что его команда — премьер-министр, глава Офиса и другие чиновники — уже находится в Вашингтоне, где готовит почву для переговоров, в том числе проводя встречи с американскими оборонными и энергетическии компаниями.