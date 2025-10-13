Трюдо тайно встречается с Кэти Перри

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и американская певица Кэти Перри тайно встречаются с начала лета. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что пару недавно заметили обнимающимися и целующимися на яхте певицы.

«Прошлой ночью инсайдеры рассказали The Sun, что эта пара тайно встречается с начала лета», — говорится в тексте.

Собеседник газеты отметил, что у Перри и Трюдо не получается проводить много времени вместе из-за гастролей звезды, однако они постоянно поддерживают связь в мессенджерах и по видеосвязи.

«Он чуть-чуть ботаник и поверить не может, что им заинтересовалась столь популярная и привлекательная женщина, как Кэти, а ей льстит, что с ней хочет встречаться настолько уважаемый политик», — рассказал источник The Sun.

Напомним, что в начале июля певица рассталась с британским актером Орландо Блумом после шести лет брака. У бывших супругов есть пятилетняя дочь Дейзи Дав. Трюдо развелся со своей супругой Софи Грегуар в 2023 году.