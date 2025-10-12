Пашинян показал подписчикам сердечко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео с поздравлением жителей Еревана с Днем города. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На размещенных в сети кадрах политик складывает руки в виде сердечка и показывает его подписчикам под песню Yerevane Menq enq исполнителя армянской поп-музыки Forsh.

«Доброго утра и счастливого праздника "Эребуни-Ереван" всем вам», — написал политик.

«Эребуни-Ереван» — праздник в честь дня основания города, который впервые отмечался в 1968 году, когда ему исполнилось 2750 лет. В 2025 году торжества продлятся с вечера 11 по 12 октября.

Ранее Пашинян снял видео под песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Он сопроводил ролик пожеланием доброго утра.