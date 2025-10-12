Украинский Институт национальной памяти признал любое упоминание личности атамана Ермака Тимофеевича пропагандой «российского империализма».

Согласно материалам института, с которыми ознакомился ТАСС, в соответствии с законодательством о декоммунизации, местные власти обязаны устранить все упоминания покорителя Сибири в названиях объектов культурного наследия и географических объектов.

Названы попавшие под санкции Украины российские компании

Ермак Тимофеевич — историческая фигура, казачий атаман, чьи походы в XVI веке положили начало присоединению Сибирских земель к Русскому государству. Под его руководством в 1581 году был осуществлен военный поход против сибирского хана Кучума, что стало отправной точкой в процессе освоения Сибири.

Ранее сообщалось, что в США неожиданно раскритиковали политику ЕС по Украине.