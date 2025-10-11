Владимир Зеленский рассказал в соцсетях, что провел очень продуктивный разговор с президентом США Дональдом Трампом о системах ПВО.

Украинский лидер заметил, что поздравил президента США с успехом на Ближнем Востоке, указал на то, что успех в урегулировании конфликта в одном регионе означает, что могут быть остановлены и другие войны.

«Проинформировал президента Трампа о российских ударах по нашей энергетике. Благодарен за готовность поддержать нас», — отметил Зеленский.

По его словам, была затронута тема усиления украинского ПВО, предложены «хорошие варианты, сильные идеи».

Украинский лидер констатировал, что следует силой заставить Москву пойти на переговоры, вынудить принять условия Киева по мирной сделке.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Зеленский проворачивает огромное множество финансовых махинаций, разработал сложные схемы по легализации денежных средств.