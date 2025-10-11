Отказ от введения санкций против России является основной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет процесс евроинтеграции, рассказал президент республики Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, пять стран Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия) имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.

«Чтобы вы знали, это [отказ от санкций] единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути», — разъяснил Вучич.

Сербский лидер заметил, что Белград придерживался иной политики, чем многие европейские страны, занял позицию военного нейтралитета, был честен по отношению ко всем: к российской стороне, международному праву, Уставу ООН, не нарушая природные интересы российского государства.

Президент Сербии отметил, что бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель напрямую трижды просил его прекратить авиасообщение с Россией: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Вучич порассуждал о вине России в санкциях США

По его словам, Белград выдержал давление, не отменил авиасообщение. Кроме того, правительство ведет переговоры с РЖД о строительстве железной дороги от Валево до Врбницы, то есть границы с Черногорией.