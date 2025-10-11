Стал известен возраст сердца Трампа

Сердце президента США Дональда Трампа на 14 лет младше его самого. Об этом заявил личный врач главы государства Шон Барбабелла после медосмотра политика, сообщает Reuters.

Президент Дональд Трамп накануне успешно завершил запланированную проверку в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Глава государства сдал анализы и был обследован многопрофильной командой специалистов.

В субботу личный врач Шон Барбабелла более подробно рассказал о здоровье Трампа. По его словам, у Трампа сердце и сосудистая система 65-летнего человека, несмотря на то, что президенту 79 лет.

«У Трампа исключительное здоровье, он демонстрирует хорошие сердечно-сосудистые, легочные, неврологические и физические показатели», — отметил Барбабелла.

По его словам, Трамп способен справиться с напряженным ежедневным графиком.

Новые данные озвучены на фоне спекуляций вокруг здоровья американского лидера, длящихся с начала лета. В последние месяцы в Интернете распространялись изображения синяков на его руках и опухших ног.

Трамп объяснил синяки частыми рукопожатиями, а его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт назвала причиной использование лекарств, разжижающих кровь.

Врач Трампа оценил здоровье президента

В июле Белый дом сообщил, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью — заболеванием вен, которое встречается у пожилых людей.