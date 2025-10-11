WSJ: Ким Чен Ын бросил вызов Западу

Лидер КНДР Ким Чен Ын бросил вызов Западу, устроив масштабный военный парад в Пхеньяне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Пхеньяне в ночь на субботу, 11 октября, прошел военный парад, посвященный 80-летию правящей в стране Трудовой партии Кореи. Особенностью мероприятия стала презентация межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-20 («Хвасон-20»).

На трибуне присутствовали Ким Чен Ын, а также гости из России, Китая и Вьетнама — заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства КНР Ли Цян и экс-президент Вьетнама То Лам.

Журналисты заметили, что проведение парада стало вызовом Западу, сигналом о воссоединении и укреплении антизападного альянса.

Авторы статьи заметили, что новая ракета может стать для главы КНДР мощным средством сдерживания и преимуществом в любых переговорах.

