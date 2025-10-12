В США узнали о строительстве Китаем «мегаплотины» в Тибете

В каньоне реки Ярлунг Цангпо в Тибете Китай начал строительство крупной гидроэлектростанции (ГЭС), которая может стать «проектом века». Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy (FP).

В США узнали о строительстве Китаем «мегаплотины» в Тибете
ГЭС получила название «Медог». По данным журнала, ее мощность будет превышать мощность другой китайской плотины «Три ущелья» в три раза. Уточняется, что она сможет генерировать до 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год. FP пишет, что реализация этого проекта позволит Китаю перейти на экологически чистую энергетику, снизив зависимость от углеродных источников энергии.

Однако то, с какой скрытностью реализуется этот проект, вызывает беспокойство у соседей КитаяИндии и Бангладеш. Уточняется, что плотину возводят в экологически чувствительном регионе. В реке Ярлунг Цангпо обитают редкие животные и растения, которые могут исчезнуть из-за появления плотины.

