Умер актер из сериала «Спрут»

На 89-м году жизни скончался итальянский актер театра, кино и телевидения Паоло Боначелли, известный по сериалу «Спрут». Об этом сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на итальянское СМИ.

Отмечается, что Боначелли умер 8 октября в Риме. Причины смерти не уточняются.

Кинокарьера Боначелли началась в 1961 году и охватила свыше 130 фильмов и телепроектов. Он снимался не только в итальянских, но и международных постановках, работая с такими режиссерами, как Федерико Феллини, Марко Беллоккьо, Тонино Валериани, Тинто Брасс и другими. Среди самых известных работ актера — роли в фильмах «Калигула, «Пурпурная дива», «Синдром Стендаля», «Джонни-зубочистка», «Ленин. Поезд», «Крейцерова соната» и «Миссия невыполнима». При этом широкой публике он запомнился по культовому сериалу «Спрут».