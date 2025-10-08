В Финляндии закроют роддома и больницы

Власти региона Центральная Финляндия планируют закрыть ряд больниц, роддомов, пунктов социальной помощи, стоматологических клиник и домов престарелых из-за «тяжелого финансового положения». Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные региона социального обеспечения Центральной Финляндии.

Уточняется, что речь идет о четырех больничных стационарах, четырех родильных домах, семи пунктах социальной помощи, шести стоматологических клиник и пяти домах престарелых. В результате их закрытия без работы в ближайшие несколько лет останется около 400 человек.

Также в некоторых пунктах медицинского и социального обслуживания планируют сократить спектр предоставляемых услуг. Вместо этого власти Центральной Финляндии намереваются оказывать «мобильные услуги» в отдаленных районах при необходимости.

Предполагается, что с помощью данных мер в 2026 году получится сэкономить 58 миллионов долларов. При этом дефицит бюджета Центральной Финляндии за последние два года вырос до 255 миллионов долларов. Ожидается, что в 2025 году он составит 74 миллиона евро.