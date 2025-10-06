Названа дата встречи премьера Финляндии с Трампом

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетит США с рабочим визитом 9-10 октября и встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское правительство.

Ранее в Белом доме заявили, что 9 октября Трамп проведет встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Эту информацию подтвердили в финском правительстве, отметив, что вместе с главой республики в США приедет Орпо.

«Они посетят Соединенные Штаты с рабочим визитом 9-10 октября 2025 года и встретятся с Трампом», — говорится в пресс-релизе финского правительства.

Отмечается, что главной темой встречи в Белом доме в четверг станут двусторонние отношения между Финляндией и США, торгово-экономическое сотрудничество и конфликт на Украине.