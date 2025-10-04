Меркель призвала к дипломатии по Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась об урегулировании конфликта на Украине. Ее слова приводит венгерское Partizán, интервью опубликовано на YouTube-канале.

Меркель заявила, что Европе следует наращивать силу в военном отношении.

«Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — призвала она.

По мнению политика, европейским странам необходимо заблаговременно планировать дипломатические шаги с учетом их возможного влияния на развитие ситуации.

Ранее Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине. Она отметила, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой, поскольку конфликт нельзя окончить без диалога.