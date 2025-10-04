Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента

Собравшиеся у здания парламента в Тбилиси протестующие против муниципальных выборов перекрыли проспект Руставели, одну из главных магистралей города.

Акция сторонников оппозиционных партий и гражданских активистов проходит в центре Тбилиси. Демонстранты перекрыли проспект Руставели у здания парламента, а сцену для выступлений политиков разместили на площади Свободы, прилегающей к проспекту, передает ТАСС.

Во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета собрались студенты, которые планируют пройти маршем к парламенту по проспекту Илии Чавчавадзе. Ситуация у парламента остается спокойной, однако ранее МВД усилило присутствие правоохранителей во дворе здания парламента.

Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акций о недопустимости нарушений закона и обещали строгое наказание за противоправные действия. Ранее были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа за антиправительственные призывы.

Несколько колонн автомобилей выехали для «мирного свержения власти» в Грузии

Согласно данным опроса, правящая партия «Грузинская мечта» получит две трети голосов на местных выборах 4 октября.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.