Орбан пригрозил Брюсселю

Евросоюз стремится лишить Будапешт права вето, допускает нарушение собственных основных законов, заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что если ЕС все же рискнет пойти на этот шаг, то республика обратится в суд и Брюссель его проиграет, пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновники ЕС неоднократно выражали недовольство тем, что ряд стран, в частности, Венгрия, Польша, Германия, Словакия, Италия мешают реализации различных планов Брюсселя. Функционеры предлагали в свете этого пересмотреть ключевые принципы Евросоюза.

Журналисты попросили главу венгерского кабмина рассказать о возможной реакции Будапешта на планы ЕС лишить Венгрию права вето и обойти страну в вопросе приема Украины в сообщество.

«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведёт к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — подчеркнул Орбан.

Орбан заявил о вмешательстве Киева в политику Венгрии

Глава кабмина заметил, что в Брюсселе рассчитывают также сместить действующее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли «подвластные» чиновникам ЕС оппозиционные силы.

«Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто», — констатировал премьер.

Ранее издание Politico сообщило о том, что глава Евросовета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в ЕС по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок.