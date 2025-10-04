Умер актер из сериала «Спрут»

Итальянский актер Ремо Джироне умер в возрасте 76 лет. Он был известен российскому зрителю по роли Тано Каридди в сериале «Спрут», сообщает ТАСС.

Джироне начинал карьеру как актер театра, но известность ему принесли телесериалы. Он играл Тано Каридди в эпопее о сицилийской мафии «Коза ностра» («Спрут 3»). Актер снимался в сериале на протяжении нескольких сезонов.

Всего Джироне сыграл десятки ролей, включая фильм Бена Аффлека «Закон ночи». Он также сыграл Энцо Феррари в американской картине «Ford против Ferrari».