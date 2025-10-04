Город под горой: раскрыто, где Трамп встретит апокалипсис

Журналисты смогли побывать в подземном бункере, который станет штаб-квартирой президента США Дональда Трампа и его команды в случае ядерной войны. Сверхсекретный комплекс Шайенн-Маунтин, расположенный на глубине более 600 метров под гранитными скалами в Колорадо, представляет собой настоящий подземный город, спроектированный для выживания в апокалипсисе.

Этот комплекс, как сообщает The Sun, представляет собой лабиринт тоннелей и помещений, высеченный почти в 70 000 тоннах гранита и способный выдержать прямой ядерный удар. Утверждается, что бункер переживет взрыв, «в тысячу раз более мощный, чем бомба, сброшенная на Хиросиму», даже с близкого расстояния.

За трехфутовыми стальными дверями весом в 23 тонны скрывается полностью автономный город. Он оснащен собственными электростанциями и подземными озерами для обеспечения питьевой водой. Запасов продовольствия хватит, чтобы поддерживать персонал «очень долгое время». Внутри комплекса есть даже свой ресторан Subway, который называют «самым безопасным Subway в мире».

Комплекс состоит из 15 зданий, установленных на гигантских пружинах для поглощения ударной волны от ядерного взрыва. В случае катастрофы он станет командным центром для вооруженных сил США и Канады.

О существовании подземного бункера для высшего политического и военного руководства США, конечно, все догадывались. Однако теперь журналисты гадают, почему Трамп сейчас позволил провести там съемку и показать полную готовность этого мегаобъекта для Судного дня?