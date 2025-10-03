Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом»

Если палестинское движение ХАМАС не согласится до вечера 5 октября по вашингтонскому времени на мирное соглашение, поддержанное США, Израилем и странами Ближнего Востока, то на него «обрушится невиданный ранее ад». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что последнее соглашение подписали «все страны».

«Если этот последний шанс не будет реализован, то весь ад, какого ещн никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе», — сказал Трамп.

По его словам, детали мирного плана «известны всему миру, и он велик для всех».

Отдельно Трамп обратился к мирному населению Газы, призвав их «немедленно покинуть район возможных боевых действий» и пообещав им безопасность и помощь.

Напомним, что мирный план президента США состоит из 20 пунктов. Он включается в себя прекращение боевых действий, вывод израильских войск из Газы и освобождение заключенных палестинцев. Управлением сектором Газа после этого должен будет заниматься временный международный совет мира.