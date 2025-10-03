В Молдавии подали запрос о психиатрической экспертизе Санду

Президент Молдавии Майя Санду подала в суд на сельскую учительницу Анну Михалаки за то, что она рассказала, как дед молдавского лидера осквернял храмы, сжигал иконы и способствовал депортациям. Об этом пишет RT.

Санду заявила в эфире местного ТВ, что в январе подала иск к Михалаки, которая, по ее мнению, оговорила деда молдовского лидера. Президент Молдавии требует публичных извинений и компенсацию в размере 50 тыс. леев (242,5 тыс. рублей).

По информации RT, Михалаки после своих слов лишилась работы, ее уже четыре месяца не берут на работу ни в одну школу, несмотря на нехватку учителей. Кроме того, на женщину оказывают давление активисты правоцентристской либеральной проевропейской политической партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS).

В молдавских соцсетях пишут, что Михалаки знает об иске, но не собирается отказываться от своих слов. Адвокат сельской учительницы Игорь Хлопецкий рассказал, что подавал запрос о психиатрической экспертизе Санду, однако суд его отклонил.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.