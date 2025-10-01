Вэнс предрек скорое завершение шатдауна в США

Аксинья Кравченко

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, поскольку демократы уже начинают сдавать позиции. Его слова приводит РИА Новости.

© Global Look Press

Вэнс отметил, что уже «есть признаки, что умеренные демократы начинают сдавать позиции».

«Я не думаю, что это будет долгий шатдаун, это чисто моя догадка», — сказал он во время брифинга на площадке Белого дома.

По словам Вэнса, ситуация во многом зависит от готовности представителей Демократической партии к компромиссу и некоторые из них осознают нелогичность происходящего. При этом он подчеркнул, что «фундаментальные интересы американцев требуют скорейшего решения» и власти США предпримут все меры, чтобы граждане страны продолжали получать необходимые услуги.

Ранее деятельность федерального правительства Соединенных Штатов была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования. Шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при президенте Дональде Трампе.