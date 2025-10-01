Вэнс предрек скорое завершение шатдауна в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, поскольку демократы уже начинают сдавать позиции. Его слова приводит РИА Новости.

Вэнс отметил, что уже «есть признаки, что умеренные демократы начинают сдавать позиции».

«Я не думаю, что это будет долгий шатдаун, это чисто моя догадка», — сказал он во время брифинга на площадке Белого дома.

По словам Вэнса, ситуация во многом зависит от готовности представителей Демократической партии к компромиссу и некоторые из них осознают нелогичность происходящего. При этом он подчеркнул, что «фундаментальные интересы американцев требуют скорейшего решения» и власти США предпримут все меры, чтобы граждане страны продолжали получать необходимые услуги.

Ранее деятельность федерального правительства Соединенных Штатов была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования. Шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при президенте Дональде Трампе.