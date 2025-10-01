Лукашенко показал свой маленький «Орешник»

На столе белорусского лидера обнаружили необычный элемент, сообщает ИА DEITA.RU.

Модель нового российского ракетного комплекса «Орешник» обнаружили журналисты на столе у Александра Лукашенко. Фото опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», на него ссылается «Российская газета».

В ходе видеоинтервью была замечена модель армейского автомобиля под прозрачной крышкой. Канал журналистов из пула Лукашенко утверждает, что это уменьшенный в масштабе российский боевой комплекс.

Ранее сообщалось, что уже до конца текущего года «Орешник» разместят в Белоруссии. Об этом говорил лично Владимир Путин. Место дислокации комплекса также определено. В России же комплекс поступил в серийное производство.

Данная российская ракета способна атаковать цели со скоростью 2,5-3 километра в секунду, а системы ПРО противника не в состоянии ее перехватить. Первый удар был нанесен по украинскому заводу «Южмаш» в 2024 году в ответ на удары западным оружием вглубь российской территории.