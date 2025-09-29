Макрон поддержал план Трампа по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал мирный план американского лидера Дональда Трампа по Газе.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Я приветствую приверженность президента Трампа прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников», — написал он.

Он также выразил надежду, что Израиль выполнит условия мирного плана, а у палестинского движения ХАМАС «не будет другого выбора», кроме как освободить всех заложников. Макрон подчеркнул, что Париж готов внести вклад в урегулирование конфликта и следить за выполнением условий плана обеими сторонами.

Белый дом обнародовал мирный план по Газе

Ранее Макрон положительно оценил высказывания Трампа о шансах Украины на возвращение территорий. «Я рад видеть, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и добиться уважения своих прав», — сказал французский лидер.