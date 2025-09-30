Лукашенко ответил на хамство Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «чепухой» заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал его стариком. Его слова передает БелТА.
«Я человек уже, как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», — сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.
Владимир Зеленский нахамил Александру Лукашенко, когда комментировал его призыв к лидерам трех стран России, Украины и Белоруссии «сесть и договориться о завершении этой непонятной войны». Украинский лидер заявил, что ему трудно реагировать на слова Лукашенко, который «живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир и они там, два старых деда, болтают».