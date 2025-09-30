Лукашенко: идет передел мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьерами СНГ и ЕАЭС заявил, что в мире идет сражение за его передел. Слова белорусского лидера передает агентство «БелТА».

Во время своего выступления Лукашенко отметил, что в современных условиях важно сохранять и развивать экономическое сотрудничество.

«Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — сказал он, подчеркнув, что в основе всего лежит экономика, а все остальное можно выстроить на этом фундаменте.

Лукашенко также призвал все страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и «держаться друг за друга».

На прошлой неделе президент Белоруссии совершил рабочий визит в Россию. Он принял участие в Глобальном атомном форуме. Позже провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты двух стран вышли на договоренности по газу на «пятилетку».