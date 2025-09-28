Вэнс накинулся с обвинениями на Россию

Соединенные Штаты все еще желают добиться мирного процесса на Украине, но «для танго нужны двое». Представители России «отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами». Об этом в интервью американскому телевидению заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

В воскресенье Вэнс пообщался с журналистами телеканала Fox News и прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — сказал политик.

Также Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, представители России в последние две недели «отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами».

«Они также отказались от любых трёхсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — заявил Вэнс.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нелогичной смене позиции Киева в отношении переговоров.