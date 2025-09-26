Парламент Хорватии выступил против признания Палестины

Большинство депутатов хорватского Сабора (однопалатного парламента) выступили против признания Палестины. Об этом 26 сентября сообщает местный портал Index.

Лишь 44 парламентария из 151 поддержали инициативу фракции «Можем», обязывающую правительство Хорватии в 15-дневный срок признать Палестину. Против этого проголосовали 73 хорватских депутата, еще четверо воздержались.

В то же время парламент балканской республики большинством голосов обязал кабмин страны отслеживать международные миротворческие усилия и основе определить наиболее благоприятный момент для признания Палестины в рамках всеобъемлющих усилий по достижению мира, основанного на концепции двух государств для двух народов.

За признание Палестины выступает президент Хорватии Зоран Миланович. В ходе своей речи на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН он заявил о необходимости достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке, которое возможно лишь путем признания легитимных политических устремлений палестинского народа.

В то же время хорватский премьер и лидер правящего Хорватского демократического содружества Андрей Пленкович считает, что время для признания Палестины еще не наступило и такое решение в настоящее время не приведет к кардинальному улучшению ситуации в регионе.