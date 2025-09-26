Трамп ответил Зеленскому по "секретному оружию" для удара по Кремлю

Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени НАТО. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что данная система стала единственной, которую Трамп не согласился продать странам НАТО. При этом сама Украина включала Tomahawk в список запрошенного вооружения. Кроме того во время встречи с Трампом эти ракеты просил лично Владимир Зеленский.

До сих пор Украина получала от западных партнеров ракеты, дальность которых не превышает 250-300 километров. Речь идет о британских Storm Shadow, французских SCALP и американских ATACMS. Дальность же Tomahawk составляет до 2,5 тысяч километров.