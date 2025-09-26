Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в интервью газете Spiegel, как разошлась с президентом РФ Владимиром Путиным во взглядах на распад Советского Союза, из-за чего поняла, что они находятся по разные стороны баррикад.

© Global look

Меркель вспомнила, как российский лидер назвал распад СССР величайшей катастрофой столетия, а она с ним не согласилась.

«То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — заявила бывшая глава немецкого правительства Путину.

В 2024 году Меркель выпустила свои мемуары. В одной из глав она поделилась ощущениями, связанными с появлением черного лабрадора Конни на переговорах с Владимиром Путиным. Экс-канцлер испытывает страх перед собаками, так как однажды ее укусила одна на ярмарке в Укермарке.

По мнению Меркель, появление пса на переговорах было неслучайным. Путин это отрицал и приносил перед канцлером извинения за инцидент.