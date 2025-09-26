В США выступили с призывом к Трампу

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президенту США Дональду Трампу следует заранее подумать о плане действий на случай падения Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано.

Миршаймер призвал Трампа продумать план на случай падения Киева и убедиться, что если это произойдет, то американского лидера не станут обвинять в этом.

Профессор добавил, что ситуацию на поле боя невозможно изменить.

«Украина находится в отчаянном положении, и мы ничего не можем с этим поделать», — заключил он.

Ранее Трамп выдвинул требование президенту Украины Владимиру Путину.